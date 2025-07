Filosofà disquisizioni comiche da divano il nuovo live show venerdì 4 luglio alla Casa del Jazz a Roma

Preparati a ridere e riflettere con "Filosof224", il nuovo show che combina umorismo, filosofia e musica dal vivo! Venerdì 4 luglio, alla Casa del Jazz di Roma, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase portano in scena un'esperienza unica, arricchita dalla partecipazione di Matteo Saudino e dall'Orchestrina Filosofante. Un evento imperdibile che promette di intrattenerti e stimolare la mente: non mancare!

Debutta il 4 luglio in prima nazionale a ROMA alla CASA DEL JAZZ il nuovo live show dell’estate 2025 FILOSOFA’ Disquisizioni comiche da divano con CORRADO NUZZO e MARIA DI BIASE e la partecipazione di MATTEO SAUDINO e con: Orchestrina Filosofante con musiche a cura di PAOLO DAMIANI Paolo Damiani – violoncello Giacomo Serino – tromba, flicorno Elena Paparusso – voce, loop machine Nicola Testa – chitarra Ospiti speciali di Roma LAURA FORMENTI e ROBERTO BOCCA Un nuovo spettacolo per la prossima estate: Filosofà, Disquisizioni comiche da divano, con Corrado Nuzzo e Maria De Biase e la partecipazione straordinaria di Matteo Saudino (Barbasophia) e l’Orchestrina Filosofante con musiche di Paolo Damiani, debutterà in prima nazionale il 4 luglio alla Casa del Jazz per I Concerti nel Parco e poi in tour in tutta Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it