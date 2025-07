BAARÌA FILM FESTIVAL 2025 | a Bagheria il primo festival italiano dedicato al cinema delle isole

Dal 2 al 6 luglio 2025, Bagheria si trasforma nella capitale del cinema insulare con la prima edizione del Baarìa Film Festival. Questa celebrazione unica celebra il connubio tra isole e settima arte, offrendo anteprime, incontri esclusivi con registi di fama internazionale e un’occasione per scoprire storie provenienti da tutto il mondo. Un evento imperdibile che unisce cultura, mare e cinema, creando un ponte tra isole e spettatori di ogni angolo.

Dal 2 al 6 luglio 2025 Bagheria (PA) ospita la prima edizione del Baarìa Film Festival, il primo evento cinematografico italiano interamente dedicato al cinema insulare. Un’occasione imperdibile per gli amanti della settima arte, che potranno scoprire opere provenienti da isole di tutto il mondo, tra anteprime nazionali, incontri con grandi registi e proiezioni d’autore. Un festival tra isole, cinema e ospiti internazionali. Il tema scelto per l’edizione inaugurale è “La Sicilia e le altre isole”, con un ricco programma che coinvolge 1140 opere iscritte da oltre 80 paesi. In cartellone film rari, cortometraggi e lungometraggi in concorso e fuori concorso, tutti accomunati dall’ambientazione o dalla tematica insulare. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com