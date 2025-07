Ostacola lo sviluppo motorio e cognitivo | l'esperto spiega perché non usare il girello per i propri bambini

Il girello, una volta considerato un alleato per i primi passi dei più piccoli, oggi solleva importanti dubbi tra gli esperti. Antonino Gulino, pediatra di famiglia e membro della Società Italiana di Pediatria, spiega perché evitarlo può favorire uno sviluppo più naturale e sicuro del bambino. Scopriamo insieme i motivi di questa raccomandazione e come promuovere il movimento libero in totale sicurezza. Continui a leggere per conoscere le alternative più efficaci.

