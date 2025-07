Juve-Real Madrid | Tudor Premi? Ai Ragazzi Non Frega Nulla

Alla vigilia di Juventus e Real Madrid, Tudor sottolinea che la vera forza della squadra risiede nella passione e nella motivazione, non nei premi o nelle speculazioni. I giovani? Un patrimonio su cui puntare con entusiasmo, perché alla fine, sono i valori e l’unità del gruppo a fare la differenza. Tra segreti e determinazione, si prepara una sfida memorabile che potrebbe scrivere un nuovo capitolo di storia.

Tudor: “Ci Sono Cose Che Rimangono Tra Me e la Juve. I Premi? Ai Ragazzi Non Frega Nulla”. Alla vigilia del prestigioso incontro tra Juventus e Real Madrid al Mondiale per Club, il tecnico bianconero Igor Tudor ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita, affrontando temi caldi e spazzando via alcune speculazioni. Il messaggio principale è chiaro: la motivazione del gruppo è ciò che conta, ben oltre i bonus economici. Tra Segreti e Motivazione: “Ai Ragazzi Non Frega Nulla dei Premi”. Interrogato sui presunti bonus stanziati da John Elkann per il Mondiale per Club, Tudor ha tagliato corto con una frase decisa: “ Ci sono cose che rimangono tra me e la Juve. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Juve-Real Madrid: Tudor “Premi? Ai Ragazzi Non Frega Nulla

