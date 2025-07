Tankini e boy shorts in trend per l' estate 2025 Canotta e pantaloncini corti per un mix perfetto tra comfort funzionalità e stile

Con l’arrivo dell’estate 2025, il mondo del beachwear si rinnova scegliendo tra eleganza minimal e praticità di tendenza. I tankini e boy shorts emergono come alternative irresistibili, unendo comfort, funzionalità e stile in un mix perfetto. Questi capi versatili sono destinati a conquistare le spiagge, offrendo una soluzione chic e confortevole per ogni occasione estiva. Insomma, la moda mare si fa sempre più dinamica e innovativa.

C on l'arrivo dell'estate 2025, il mondo del beachwear si è diviso tra due grandi tendenze: da un lato i bikini super minimal e sensuali, dall'altro un ritorno alla praticità e alla copertura con costumi tankini (slip e canotta) e boy shorts (slip ispirato ai pantaloncini da uomo). Questi costumi stanno tornando in trend grazie al mix perfetto tra comfort, funzionalità e stile. Come spiega Hattie Tennant, fondatrice del marchio di costumi Fruity Booty, a WWD: «Il pubblico si sta orientando verso questi pezzi perché sono cool, nostalgici e davvero pratici. I l costume non è solo un capo da indossare per prendere il sole, ma può essere dinamico e espressivo ».

