Dopo la curva Fanfani la stazione Tajani | così la Tav devia in Ciociaria

Dopo la celebre curva Fanfani, la stazione Tajani sulla COS236 e la deviazione in Ciociaria rappresentano nuove sfide per l’autostrada del Sole. Come il politico democristiano valorizzò il suo territorio, queste modifiche testimoniano come le esigenze locali possano influenzare i grandi progetti infrastrutturali, dimostrando che spesso il territorio stesso diventa protagonista del cambiamento. Questo ci ricorda che ogni strada ha una storia da raccontare, fatta di interessi, passione e...

L’ autostrada del Sole viene ricordata per la cosiddetta “ curva Fanfani ”: il politico democristiano, ministro e presidente del Consiglio, era talmente legato al suo territorio, ossia Arezzo, da far modificare il percorso della strada che doveva unire l’Italia. Combattendo, alla fine riuscì a far compiere un tragitto diverso dall’originale, grazie a una curva che allungava i tempi di percorrenza ma permetteva di soddisfare le esigenze del suo collegio elettorale toscano. Ora sta accadendo la stessa storia con le ferrovie, e protagonista è il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che vuole dotare il territorio ciociaro di una fermata, con tanto di stazione ipermoderna, dell’ alta velocità. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dopo la curva Fanfani, la stazione Tajani: così la Tav devia in Ciociaria

In questa notizia si parla di: curva - fanfani - stazione - tajani

L’alta velocità e l’eterna curva Fanfani - la Nazione - L’alta velocità e l’eterna curva Fanfani di Orlando Pacchiani Magari, come dice il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, la stazione dell’alta velocità MedioEtruria ... Segnala lanazione.it

Vertice G7, Tajani spinge per la stazione Tav in Ciociaria e il progetto “Turismo delle radici” - Il Messaggero - Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha concluso il G7 nella “sua” Ferentino, accolto dal sindaco Piergianni Fiorletta e da ... ilmessaggero.it scrive