Pedro Pascal, a cinquant'anni, incarna un esempio di resilienza e autenticità. La sua storia, segnata da momenti di dubbio e rinascita, rivela come il sostegno di amici e parenti possa trasformare le difficoltà in traguardi. Nonostante la fama e il fascino di sex symbol, Pascal rimane umano, riconoscendo le proprie fragilità. Una vita che ci insegna che anche i più grandi possono sentirsi insicuri, ma è nel coraggio di affrontare le sfide che si trova la vera forza.

Quando pensava di rinunciare al sogno di fare l’attore, dopo la scomparsa della madre, Pedro Pascal è stato aiutato in tutti i modi da amici e parenti. Anche ora che è una star non dimentica i suoi benefattori e non nasconde le sue fragilità. Storia di un sex symbol (a sua insaputa) nella crisi dei 50 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pedro Pascal: «A cinquant’anni tutta questa attenzione mi rende insicuro. A volte ho la sensazione che mia madre sia ancora accanto a me, la percepisco ovunque»

