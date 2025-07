Tesoro se dimagrisci sei più bella professore molesta un’alunna | sospeso per un anno

Un caso scuote il mondo scolastico milanese, rivelando un grave episodio di abuso e abuso di potere. Una studentessa di 16 anni denuncia comportamenti inappropriati da parte di un professore, ora sospeso, che avrebbe approfittato della sua posizione per molestare e avvicinarsi troppo. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela degli studenti e sulla responsabilità degli adulti, evidenziando come ogni voce possa fare la differenza nel contrastare abusi e ingiustizie.

Viaggi in macchina insieme, inviti a cena, palpeggiamenti, fino a baci che sfioravano la bocca. È quanto denunciato da una studentessa di 16 anni di un liceo privato di Milano nei confronti di un professore, sospeso per un anno dalla sua professione su ordinanza della giudice per le indagini preliminari, Angela Laura Minerva. L’uomo, 32enne, ha negato fermamente tutte le accuse ma la procura teme che possa esserci almeno un’altra giovane vittima. La giovane, in cura da una psicologa per disturbi alimentari, avrebbe confessato tutto durante una seduta, rivelando le molestie e i diversi comportamenti che la mettevano a disagio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it