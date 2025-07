Jurassic World – La Rinascita | recensione del film con Scarlett Johansson

Jurassic World – La Rinascita segna un ritorno alle radici della saga, rinvigorendo l’universo dei dinosauri con una narrazione avvincente e ricca di emozioni. Dopo alcune fasi altalenanti, questo film con Scarlett Johansson si distingue per la sua potenza visiva e il ritmo coinvolgente, offrendo agli appassionati un’avventura indimenticabile. Un mix di suspense e nostalgia che riaccende la passione per il mondo preistorico, lasciando lo spettatore desideroso di scoprire cosa riserva il futuro dei dinosauri.

Dopo il deludente epilogo della trilogia nuova trilogia, Jurassic World – La Rinascita riporta finalmente la saga creata da Steven Spielberg nel 1993 alle sue radici più nobili. Con questo ambizioso progetto, il regista Gareth Edwards ( Godzilla, Rogue One ) e lo sceneggiatore David Koepp (già autore del primo Jurassic Park ) costruiscono un film d’avventura potente e avvincente, capace di emozionare, divertire e spaventare nel modo giusto. Senza ricorrere al fan service più banale, Edwards rifiuta la deriva kitsch delle ultime tre pellicole e dirige con rigore e intelligenza, ispirandosi al modello originale di Spielberg, sia nei toni che nel ritmo narrativo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

