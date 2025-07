Firenze | raid notturno nella scuola di via Spontini e all’Humanitas Denuncia del comitato di San Jacopino

Notizie di cronaca scuotono Firenze: tra la notte tra il 29 e il 30 luglio 2025, la scuola dell'infanzia di via Spontini e l’Humanitas sono state vittime di un raid. I malviventi hanno portato via due tablet, lasciando sconcertata la comunità. Il Comitato cittadini attivi di San Jacopino denuncia con fermezza questo episodio, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza e tranquillità nelle nostre scuole. È fondamentale che le autorità intervengano per rispondere a questo atto inquietante.

C'è stato un raid notturno, tra domenica 29 e luglio 30 luglio 2025, nella scuola dell'infanzia di via Spontini a Firenze, dove sono stati portati via due tablet. A darne notizia è il Comitato cittadini attivi di San Jacopino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: raid notturno nella scuola di via Spontini e all’Humanitas. Denuncia del comitato di San Jacopino

In questa notizia si parla di: firenze - notturno - scuola - spontini

Rubati due tablet alla scuola dell'infanzia di via Spontini; Firenze: raid notturno nella scuola di via Spontini e all'Humanitas. Denuncia del comitato di San Jacopino.

Firenze: raid notturno nella scuola di via Spontini e all’Humanitas. Denuncia del comitato di San Jacopino - C'è stato un raid notturno, tra domenica 29 e luglio 30 luglio 2025, nella scuola dell'infanzia di via Spontini a Firenze, dove sono stati portati via due tablet. Lo riporta firenzepost.it

Firenze, pacco sospetto vicino scuola: allarme rientrato - Non c'era nessun innesco nè sostanze esplodenti all'interno del contenitore in plastica trasparente che è stato ritrovato questa mattina in via Gaspare Spontini a Firenze, nei pressi della ... Segnala rainews.it