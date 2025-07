Il commissario UE al Commercio negli Stati Uniti per cercare di evitare i dazi al 50% di Trump

Il commissario europeo al commercio si reca negli Stati Uniti per un ultimo tentativo di negoziazione, cercando di evitare l’applicazione dei dazi del 50% imposti dall’amministrazione Trump sui prodotti europei. L’obiettivo è trovare un’intesa che possa scongiurare una crisi commerciale tra le due sponde dell’Atlantico, mantenendo vivo il dialogo e la cooperazione internazionale. La diplomazia europea si prepara a un delicato incontro che potrebbe segnare il futuro delle relazioni economiche transatlantiche.

Visita del Commissario del Commercio dell'UE negli Stati Uniti. Il commissario del Commercio dell'UE si reca martedì primo luglio negli Stati Uniti per un ultimo tentativo di negoziato con alti funzionari americani, a pochi giorni dall'entrata in vigore del dazio del 50% sui prodotti europei imposto da Donald Trump. Maroš Šef?ovi? ha dichiarato lunedì ai giornalisti che mercoledì e giovedì incontrerà a Washington il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer e il segretario al Commercio Howard Lutnick. Da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, il presidente degli Stati Uniti ha imposto dazi doganali su vasta scala, tra cui un dazio del 50% su tutte le importazioni statunitensi di acciaio e alluminio e un dazio del 25% sulle automobili.

