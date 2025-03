361magazine.com - Grande Fratello, ex gieffina sul piede di guerra: “odio la falsità e gli inganni”

, un’exè pronta ad intervenire in diretta per togliersi qualche sassolino. Con chi ce l’ha?sta per concludersi. Questa sera andrà in onda la semifinale di una delle edizioni più lunga di sempre. I gieffini si contenderanno la vittoria, altri dovranno dire addio a questa esperienza e alla vittoria. In nomination sono finiti in tre: Giglio, Helena e Chiara e per loro ancora il posto in finale è tutto da giocare. E se i sondaggi dicono che a perdere dovrebbe essere Chiara, i fandom non sono dello stesso avviso, anzi.In un’atmosfera già surriscaldata come quella di stasera, entra in gioco anche un’expronta a dire la sua contro una finalista. La exin questione è Pamela Petrarolo che ce l’ha con Zeudi. Almeno stando ad un video realizzato una settimana fa in cui parlava di lei e del suo fandom.