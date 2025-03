Ilrestodelcarlino.it - Undicimila euro nella cassetta del wc. “Due idraulici me li hanno rubati”

Reggio Emilia, 21 marzo 2025 – Chiamati a fare una verifica in vista di un intervento in una casa, avrebbero invece rubato denaro. È l’accusa di cui devono rispondere un idraulico di 40 anni e il suo aiutante di 48, che figurano a processo con l’accusa di furto aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione investigativa, nel luglio 2022 sarebbero andati in un’abitazione di Cadelbosco per fare un sopralluogo preliminare a un’opera di manutenzione nel bagno. In questa stanza avrebbero trovato, dentro ladi scarico del water, una scatola metallica di sicurezza chiusa a chiave: l’avrebbero forzata e poi si sarebbero appropriati del contenuto, 11milain contanti. Le famiglie degli imputati e del derubato si conoscevano: risulta che i genitori dell’idraulico fossero amici del padre della parte offesa.