The Smashing Machine | ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film con Dwayne Johnson

Preparati a scoprire l’inaspettato con “The Smashing Machine”, il nuovo film con Dwayne Johnson, noto come The Rock. Diretto da Benny Safdie e con una trama coinvolgente che include anche Emily Blunt, questa pellicola targata A24 promette emozioni intense e storie di lotta e resilienza. In attesa dell’uscita italiana il 19 novembre con I Wonder Pictures, ecco il trailer ufficiale che ti lascerà senza fiato. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

L'ex wrestler noto come The Rock interpreta il ruolo del lottatore di MMA Mark Kerr in questo film targato A24, che uscirà in Italia con I Wonder Pictures il 19 novembre. Ecco il primo trailer e la trama di The Smashing Machine, il film diretto da Benny Safdie, che vede tra i suoi protagonisti anche Emily Blunt. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Smashing Machine: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film con Dwayne Johnson

The Smashing Machine, il film evento di Benny Safdie al cinema dal 19 novembre - Preparati a vivere un’emozionante immersione nel mondo dell’MMA con “The Smashing Machine”, il nuovo film di Benny Safdie.

