Approvato il primo farmaco contro la malaria nei primi anni di vita | più di 400.000 bambini morti solo nel 2023

Un passo fondamentale nella lotta contro la malaria in età pediatrica: in Svizzera è stato approvato il primo farmaco specifico per i bambini sotto i cinque anni, un progresso che potrebbe salvare migliaia di vite. Con oltre 400.000 bambini morti nel 2023, ogni innovazione rappresenta una speranza concreta. Continua a leggere e scopri come questa svolta può cambiare il futuro dei più piccoli.

In Svizzera è stato approvato il primo medicinale autorizzato per il trattamento della malaria nei bambini sotto i cinque anni e con peso compreso tra 2,5 e 5 chili. Nel 2023 dei tre decessi su quattro causati dalla malaria in Africa si sono verificati in questa fascia anagrafica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

