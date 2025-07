Via libera al rinvio di un anno del blocco per diesel Euro 5

Buone notizie per automobilisti e aziende: il blocco per i diesel Euro 5 viene posticipato di un anno, offrendo maggiore respiro alle regioni più colpite. L'emendamento al dl Infrastrutture, accolto con entusiasmo dal Ministero dei Trasporti e da Matteo Salvini, permette così di rinviare le restrizioni al primo ottobre 2026. È una svolta che apre nuove possibilità e rassicura chi attendeva questa decisione.

Via libera all'emendamento al dl Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. Lo comunica il Mit esprimendo "grande soddisfazione" da parte di Matteo Salvini. La nuova norma differisce dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026 il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel "Euro 5", prevedendo, al contempo, che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con oltre 100.000, anziché 30.

