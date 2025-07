Inaugurata una targa a Villa Borghese per Mariangela Melato intervista esclusiva a Renzo Arbore | La scintilla scoccò grazie a Lucio Battisti Vorrei che il Festival rimanesse a Sanremo in alternativa vorrei fosse Sorrento

In un incantevole scenario di Villa Borghese, Roma rende omaggio a Mariangela Melato con l'intitolazione di un nuovo viale, un tributo alla sua straordinaria carriera. Tra emozioni e ricordi, Renzo Arbore rilascia un'intervista esclusiva, svelando come una scintilla scoccata grazie a Lucio Battisti abbia ispirato il suo percorso artistico. E mentre il cuore pulsante della musica italiana si trova a Sanremo, sogniamo un festival alternativo a Sorrento, per mantenere vivo il sorriso e la passione che ci contraddistinguono.

Nel suggestivo scenario di Villa Borghese, Roma ha celebrato una delle sue più grandi artiste: Mariangela Melato. Un nuovo viale nel cuore del parco, situato vicino alla Casa del Cinema, tra viale Alberto Sordi e viale Marcello Mastroianni, è stato ufficialmente intitolato all’attrice. La cerimonia si è tenuta alla presenza delle massime autorità cittadine, tra cui il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, l’Avvocato Giorgio Assumma, presidente della Fondazione dedicata all’attrice, e Anna Melato, sorella di Mariangela e segretaria generale della Fondazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Inaugurata una targa a Villa Borghese per Mariangela Melato, intervista esclusiva a Renzo Arbore: “La scintilla scoccò grazie a Lucio Battisti. Vorrei che il Festival rimanesse a Sanremo, in alternativa vorrei fosse Sorrento”

