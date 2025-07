Il Mostro | Netflix svela l’uscita della serie di Stefano Sollima nel nuovo inquietante teaser

Prepariamoci a rivivere l'oscuro e affascinante mondo del Mostro di Firenze con la nuova attesa serie Netflix, diretta da Stefano Sollima. Un mix di suspense, mistero e indagini che ci terrà col fiato sospeso in quattro episodi imperdibili. La data di uscita è finalmente svelata: non resta che immergersi in questo inquietante viaggio nel cuore di uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana. L’appuntamento è dietro l’angolo.

Netflix ha svelato la data di uscita ufficiale nell'attesa serie di Stefano Sollima sul Mostro di Firenze con un nuovo teaser da brividi che ci introduce ai delitti del serial killer toscano e alle indagini. Autunno caldo per Netflix con l'arrivo de Il Mostro, attesa serie in quattro episodi diretta da Stefano Sollima che ricostruirà il caso del Mostro di Firenze. Lo streamer ha svelato la data di uscita esatta con un nuovo teaser, diffondendo inoltre la prima foto della serie su cui per adesso vige il riserbo: la serie arriverà solo su Netflix dal 22 ottobre, in concomitanza con il 10° anniversario dell'arrivo del servizio streaming in Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Mostro: Netflix svela l’uscita della serie di Stefano Sollima nel nuovo inquietante teaser

In questa notizia si parla di: serie - mostro - netflix - uscita

Il Mostro, online il teaser trailer e la data di uscita della serie Netflix di Stefano Sollima - Preparati a immergerti nel cuore oscuro di Firenze con "Il Mostro", la nuova serie Netflix firmata Stefano Sollima.

Su Netflix "Dahmer – Mostro: la storia vera del cannibale di Milwaukee". La miniserie, solo per stomaci forti, ricostruisce in dieci episodi l’ascesa e la caduta del famigerato Mostro di Milwaukee o Cannibale di Milwaukee, che compì il suo primo omicidio ad a Vai su Facebook

Il Mostro: Netflix svela l’uscita della serie di Stefano Sollima nel nuovo inquietante teaser; Netflix ha annunciato la data d’uscita della serie di Stefano Sollima sul Mostro di Firenze; Il mostro, il teaser trailer e la data di uscita della serie di Stefano Sollima.

Il Mostro, online il teaser trailer e la data di uscita della serie Netflix di Stefano Sollima - Netflix ha pubblicato il teaser e la data di uscita de Il Mostro, serie in quattro episodi sul killer di Firenze diretta da Stefano Sollima. Segnala msn.com

Il Mostro: Data e primo trailer della serie di Netflix sul Mostro di Firenze - Netflix annuncia la data di uscita e mostra il primo trailer del crime drama italiano Il Mostro, incentrato sulla storia del misterioso Mostro di Firenze. Si legge su comingsoon.it