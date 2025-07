Ilva tra silenzi e strategie | il Vaticano in campo ma Urso resta senza un piano

Il futuro dell’ex Ilva, gigante dell’acciaio europeo, si intreccia tra silenzi strategici e complesse manovre diplomatiche. Mentre il Vaticano entra in campo con incontri e consultazioni, Urso si trova senza un piano chiaro, lasciando aperti interrogativi su una delle sfide più delicate di Italia. Tra interessi industriali, sociali ed etici, il destino di Taranto sembra appeso a un filo sottile. La partita è ancora tutta da giocare, e il tempo stringe.

Di fronte al futuro dell’ ex Ilva, l’acciaieria più grande d’Europa, si gioca non solo una partita industriale e sociale, ma pure una sfida etica. Il recente coinvolgimento della Chiesa italiana, con i colloqui tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e gli arcivescovi di Taranto e Genova, avvenuti dopo una consultazione con il presidente della Conferenza episcopale italiana ( Cei ), il cardinale Matteo Maria Zuppi, segnala quanto la vicenda sia diventata questione morale, oltre che politica. Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei (foto Imagoeconomica). Lo spettro della chiusura, magari frammentata. 🔗 Leggi su Lettera43.it