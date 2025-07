Roma nell’Adidas Elite Team la compagnia è di lusso | ecco i risvolti positivi

Roma sta vivendo una rinascita che va oltre il campo di gioco, grazie a iniziative strategiche e investimenti mirati. La collaborazione tra adidas e l’élite del calcio, unita all’attenzione per il brand e i ricavi, segna un nuovo capitolo di successo per la città . Dalla stagione ...

Per la prima volta dopo tanti anni c’è la sensazione che a Roma si stiano facendo le cose per bene. Anzitutto per quanto riguarda l’area sportiva, con il trio Gasperini-Massara-Ranieri al lavoro per riportare il club nell’élite del calcio italiano e non solo, ma anche dietro le quinte ci si sta muovendo in maniera importante per aumentare fama del brand e ricavi. Proprio in quest’ottica si inserisce una notizia succulenta: dalla stagione 202525, i giallorossi faranno parte dell’Adidas Elite Team, quel gruppo di squadre che da parte della nota multinazionale di abbigliamento ricevono un trattamento speciale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it