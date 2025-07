Traffico di migranti in corso operazione internazionale Nel mirino quattro distinte organizzazioni criminali

Un'operazione internazionale smantella un traffico di migranti che coinvolge quattro organizzazioni criminali, con un giro d'affari di 10 milioni di euro. Le loro rotte portano migliaia di uomini e donne dalla Turchia alle coste calabresi su barche sovraffollate e in condizioni disumane, privati di tutto, anche dei mezzi di comunicazione. Un capitolo oscuro che mette in luce il dramma di un sistema senza scrupoli, lasciando spazio alla speranza di giustizia e cambiamento.

Quattro distinte organizzazioni criminali con un giro d'affari stimato in 10 milioni di euro e un unico obiettivo: far giungere sulle coste calabresi dalla Turchia migliaia di immigrati, su barche a vela di 12-15 metri stracariche, senza cibo e acqua per tutti, tenuti spesso sottocoperta, in condizioni disumane e degradanti. Privati del cellulare affinché non potessero documentare l'orrore vissuto. Dai 4 ai 12 mila euro il costo del viaggio In una delle associazioni, con a capo un curdo iracheno, sempre scortato da uomini armati e chiamato il padrone, la frangia ucraina e moldava reclutavano gli scafisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Traffico di migranti, in corso operazione internazionale. Nel mirino quattro distinte organizzazioni criminali

