UNARMA Puglia in prima linea per la salute dei Carabinieri | a Taranto screening gratuiti per la prevenzione dei tumori del sangue

UNARMA Puglia si mette in prima linea per la salute dei Carabinieri e delle loro famiglie, promuovendo un’iniziativa di grande valore: il 19 luglio, screening gratuiti per la prevenzione dei tumori del sangue. Un gesto concreto di tutela e solidarietà, che testimonia l’impegno della Segreteria Regionale nella cura di chi protegge la nostra comunità. La prevenzione comincia da qui: non mancate!

Tarantini Time Quotidiano La Segreteria Regionale UNARMA Puglia, guidata dal Segretario Generale Nicola Magno, annuncia con orgoglio un’importante iniziativa dedicata alla tutela della salute dei Carabinieri e dei loro familiari: il prossimo 19 luglio, dalle ore 9:30 alle 12:15, presso la sede AVIS dell’Ospedale S.S. Annunziata di Taranto (via F. Bruno n. 1, a un minuto dal Comando Provinciale Carabinieri), sarà possibile partecipare a una campagna di screening gratuito per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del sangue. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con AVIS e con il coinvolgimento dell’associazione UNIMRI, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione tra i militari e le loro famiglie, offrendo un servizio di diagnosi tempestiva fondamentale per affrontare con maggiore efficacia patologie oncoematologiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - UNARMA Puglia in prima linea per la salute dei Carabinieri: a Taranto screening gratuiti per la prevenzione dei tumori del sangue

