Dumfries la clausola non scade il 15 luglio! Nuove tempistiche – Sky

Arriva un’importante novità sul futuro di Dumfries, smentendo le voci di una scadenza imminente il 15 luglio. Secondo Matteo Barzaghi, al momento nessuna squadra sembra pronta a versare i 25 milioni richiesti dall’Inter per l’acquisto, e il giocatore non sembra spingere verso la partenza. La situazione si rivela più complessa e intricata di quanto si credesse, lasciando i tifosi in attesa di ulteriori aggiornamenti.

La clausola di Dumfries non va in scadenza il 15 luglio come noto, bensì più in la. Arriva un aggiornamento importante sull'esterno dell'Inter. SENSAZIONE – Come riferito dal giornalista Matteo Barzaghi, in collegamento dalla sede dell'Inter per Sky Sport, per il momento non ci sono segnali di una squadra intenzionata a pagare i 25 milioni – in un'unica soluzione – necessari per ingaggiare Dumfries. L'olandese non spinge per una cessione, considerato il feeling da lui instaurato con l'intero ambiente nerazzurro. Tale postura sarebbe messa evidentemente alla prova in caso di affondo di una big europea – si pensi al Manchester City o al Manchester United – con Dumfries che avrebbe l'ultima parola sul suo futuro.

