L’arrivo di Valditara a Pesaro scatena le isterie della sinistra | dall’Anpi alla Cgil patetica sceneggiata contro il ministro

L’arrivo di Valditara a Pesaro ha scatenato una tempesta politica e simbolica: tra applausi del sindaco Biancani per la scelta della città come ospite di “Scuola Futura” e le vibranti proteste di varie sigle, si assiste a una scena che più che politica sembra teatrale. Mentre la città accoglie con entusiasmo, alcune forze sembrano vivere un’isteria collettiva, trasformando una visita istituzionale in una sceneggiata surreale. La domanda è: cosa si nasconde dietro questa agitazione?

Mentre il sindaco Biancani ringraziava il ministro Valditara per aver scelto Pesaro come città ospitante dell’evento “Scuola Futura”, i giovani Dem, Sinistra Italiana, M5S, Flc, Possibile (Civati), Arcigay, i docenti resistenti, Cgil, l’immancabile ANPI, i consiglieri regionali Marta Ruggeri (Cinquestelle), Micaela Vitri (Pd) e il consigliere comunale di Urbino Oriano Giovannelli, inscenavano una protesta dal carattere surreale contro il ministro a 700 metri da Villa Caprile, luogo dell’evento. In tutto una ventina di persone; più sigle che manifestanti. Le contestazioni riguardavano la mancanza dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole e il consenso informato, fortemente voluto dal ministro, che prevede una richiesta di consenso alle famiglie nel momento in cui a scuola vengono affrontati soggetti particolarmente sensibili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’arrivo di Valditara a Pesaro scatena le isterie della sinistra: dall’Anpi alla Cgil patetica sceneggiata contro il ministro

