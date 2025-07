Nevica in montagna il luglio italiano inaspettato | crollo delle temperature

Nevica in montagna a luglio, un evento insolitamente sorprendente per l’estate italiana del 2025. Mentre il caldo si faceva sentire ovunque, alcune zone della nostra penisola hanno vissuto un episodio eccezionale: la neve è caduta copiosamente, regalando immagini incredibili e virali sui social. Un vero e proprio colpo di scena che sfida le aspettative di questa stagione estiva, lasciando tutti a bocca aperta. A postare tutto sul social...

Non è un sogno, ma l’incredibile realtà di quest’ estate 2025 contraddistinta dal gran caldo in Italia ma non solo. Infatti, nelle ultime ore è addirittura caduta la neve in alzune zone della nostra penisola e le foto e i video sono diventati virali in pochissimo tempo. Si tratta di immagini che nessuno avrebbe mai immaginato. Nel pieno della stagione estiva, la neve è caduta a luglio imbiancando alcuni territori. A postare tutto sul social network Facebook è stato il fotografo Enzo Bevilacqua, che ha lasciato senza parole tutti coloro che lo seguono. Le precipitazioni nevose in un periodo dell’anno alquanto insolito hanno fatto il giro della nazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it