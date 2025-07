Bayesian un testimone | C’era un gommone che stava andando verso la barca che stava affondando ci sono state cose strane - VIDEO

Un testimone racconta un episodio misterioso: un gommone proveniente da Olivella si avvicinava a Porticello, proprio mentre una barca stava affondando. Secondo lui, c’è qualcosa di insolito in tutto ciò, come se ci fosse stato un evento fuori dalla norma, un segnale di qualcosa di più grande in gioco. Ma cosa si nasconde dietro questa scena inquietante? La verità potrebbe essere più sorprendente di quanto immaginiamo.

L'uomo sul naufragio del Bayesian: “Per me c’è stato qualcosa. Non penso che sia una cosa normale. Non può affondare in un momento” "Ho notato un gommone che dalla località Olivella si stava spostando verso il porto di Porticello in direzione della barca che stava affondando", così un testimo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, un testimone: “C’era un gommone che stava andando verso la barca che stava affondando, ci sono state cose strane” - VIDEO

