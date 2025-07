Delitto di Garlasco gli audio inediti di Stefania Cappa contro i carabinieri | Rovinano la gente

Gli audio inediti di Stefania Cappa svelano un lato nascosto delle indagini sul delitto di Garlasco, tossendo il velo di mistero e rivelando come le interviste incessanti dei carabinieri abbiano avuto un impatto devastante sulla sua vita. Questi brani sorprendenti rischiano di cambiare per sempre la percezione pubblica, gettando nuova luce sulle pressioni esercitate durante le fasi cruciali del processo. Un caso che continua a far discutere e a scuotere l’Italia.

In degli audio Stefania Cappa parla al telefono con un'amica dei carabinieri che continuavano a interrogarla sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, gli audio inediti di Stefania Cappa contro i carabinieri: "Rovinano la gente"

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco - audio - stefania

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

E' un audio esclusivo e inedito quello fatto ascoltare dal programma Mediaset "Quarta Repubblica" lunedì sera. Riguarda il delitto di Garlasco ed è una telefonata intercettata tra Stefania Cappa, una delle due gemelle cugine di Chiara, e il padre Ermanno (zio Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, l'audio esclusivo di Stefania Cappa con il padre; Garlasco, spunta un audio dell’ex maresciallo: «Il testimone Muschitta? Minacciato per stare zitto». Aveva accusato Stefania Cappa; Garlasco, l'audio dell'intercettazione tra Ermanno Cappa e la figlia Stefania dopo la scarcerazione di Stasi.

Delitto di Garlasco, gli audio inediti di Stefania Cappa contro i carabinieri: "Rovinano la gente" - In alcuni audio, Stefania Cappa avrebbe parlato in una telefonata con un'amica dei carabinieri che continuavano a interrogarla sul delitto di Garlasco ... Si legge su virgilio.it

Delitto di Garlasco/ Intercettazione Stefania Cappa: “Chiara? Ormai è morta, che sia Stasi o…” - Il delitto di Garlasco a Quarta Repubblica, con due intercettazioni riguardanti Stefania Cappa: ecco cosa racconta la ragazza ... ilsussidiario.net scrive