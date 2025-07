FdI azzera Elly Schlein | Prima dovresti trovare il popolo

In un panorama politico in continua evoluzione, il gradimento degli amministratori locali diventa uno specchio fedele delle alleanze e delle tensioni tra i vari schieramenti. La classifica de Il Sole 24 Ore rivela un predominio del centrodestra, lasciando spesso Elly Schlein in ombra, mentre Fratelli d’Italia si distingue con decisione. Ma cosa cela davvero questa dinamica? Scopriamolo insieme, perché il futuro della politica italiana potrebbe riscrivere queste classifiche.

La classifica del gradimento di sindaci e governatori proposta da Il Sole 24 Ore parla chiaro: è un sostanziale dominio del centrodestra. Gli amministratori più amati dagli italiani sono principalmente quelli espressi dalle forza di maggioranza. Una circostanza che, però, sembra sfuggire ad Elly Schlein. Mentre non sfugge, affatto, a Fratelli d'Italia. Infatti l'account X ufficiale del partito di Giorgia Meloni ci tiene a ricordare una dichiarazione della segretaria del Pd, datata 12 settembre 2024, quando affermava: "Il mio lavoro è ricucire il rapporto con il nostro popolo". Un lavoro che, ad ora sembra però essere miseramente fallito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FdI azzera Elly Schlein: "Prima dovresti trovare il popolo"

