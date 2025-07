Gaza Trump riceve Netanyahu e gli chiede una tregua

In un colpo di scena diplomatico, Trump riceve Netanyahu e si sente coinvolto in una proposta inattesa: la candidatura al Nobel per la pace. Mentre il mondo aspetta segnali concreti di tregua a Gaza, questa mossa sorprendente mette in luce le complesse alleanze e le ambizioni di pace che attraversano il Medio Oriente. Ma quali saranno le conseguenze di questo endorsement e come cambieranno gli equilibri regionali? La risposta potrebbe rivoluzionare il futuro della regione.

L'annuncio a sorpresa che arriva dalla Casa Bianca non è la tregua a Gaza, ma la candidatura al Nobel per la pace di Benjamin Nethanyahu a Donald Trump. "Lei lo merita e dovrebbe riceverlo", ha sentenziato Nethanyahu. "Gli accordi di Abramo sono i più importanti tra i suoi successi nella creazione della pace", ha aggiunto il premier israeliano sottolineando poi il peso del successo sul campo ottenuto dalla partnership tra Washington e Gerusalemme nella guerra all’Iran. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Trump riceve Netanyahu e gli chiede una tregua

