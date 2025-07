Bimbo chiuso in auto carabinieri in aiuto

Un intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato una tragedia: un bambino di due anni rimasto accidentalmente chiuso in auto, mentre il padre si distraeva. L'episodio si è verificato il 4 luglio su Corso Garibaldi e solo oggi viene reso pubblico. La prontezza dei militari ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale l'intervento immediato in situazioni di emergenza. La sicurezza dei più piccoli è una responsabilità che non può essere trascurata.

È accaduto lo scorso 4 luglio, ma è stato reso noto solo oggi quanto accaduto su Corso Garibaldi intorno alle 10:30 dello scorso 4 luglio. I carabinieri della sezione radiomobile hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione ed un gruppo di passanti intorno ad un veicolo. Nell'abitacolo infatti, a causa di una distrazione del padre, era rimasto chiuso il figlio Riccardo nato in Romania di due anni che aveva estratto le chiavi e aveva chiuso la sicura centralizzata della vettura senza riuscire a riaprirla. Considerate le alte temperature e lo stato di agitazione anche del bambino, i carabinieri dopo un primo vano tentativo di farsi aprire hanno rotto il finestrino posteriore ed hanno estratto il piccole che, dopo le visite del caso, è stato dimesso in buone condizioni generali.

