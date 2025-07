Trinity Rodman furiosa a Wimbledon | Mio padre non è nella mia vita Non c'entra con Ben Shelton

Nel mondo dello sport, le emozioni esplodono anche fuori dal campo. Trinity Rodman, stella del tennis e figlia di Dennis Rodman, ha vissuto un momento di forte rabbia durante Wimbledon, quando un telecronista ha ripetutamente menzionato il suo padre, senza tener conto della sua volontà. La giovane atleta ha chiarito: "Mio padre non è nella mia vita". Scopriamo insieme cosa ha scatenato questa reazione e come Trinity affronta le sfide del suo percorso.

