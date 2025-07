Ant e la ‘notte delle meraviglie’ la festa per i 20 anni della sede al Navile tra musica cibo e circo

Preparati a vivere una serata indimenticabile a Bologna! Il 8 luglio 2025, Ant celebra i suoi vent’anni con ‘La notte delle meraviglie’, un evento gratuito tra musica, circo contemporaneo, DJ set e delizie culinarie. Un’occasione unica per condividere entusiasmo, creatività e ricordi con la community del quartiere Navile. Non perdere questa celebrazione speciale che trasformerà via Jacopo di Paolo in un mondo di magia e meraviglia.

Bologna, 8 luglio 2025 – Una festa all'insegna della musica, del circo contemporaneo, dei dj set, del buon cibo e soprattutto della condivisione, per celebrare i vent'anni della sede Ant nel quartiere Navile. Giovedì sera, dalle 19 a mezzanotte, le porte di via Jacopo di Paolo 36 si apriranno per accogliere 'La notte delle meraviglie', evento gratuito che rende omaggio al giorno in cui, vent'anni fa, aprì il cantiere di costruzione dell'Istituto delle Scienze oncologiche della solidarietà e del volontariato Ant, voluto fortemente dall'oncologo Franco Pannuti, fondatore della Fondazione e primario della divisione oncologica del Sant'Orsola-Malpighi.

