Franco Gaudioso torna dal lavoro in sella alla sua bici ma viene travolto da un' auto e sbalzato nel canale | lo chef muore a 54 anni

Una sera come tante, si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto la comunità di Jesolo. Franco Gaudioso, apprezzato chef di 54 anni, mentre rincasava in bicicletta, è stato improvvisamente travolto da un'auto, finendo nel canale e perdendo la vita. Un dramma che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e la vulnerabilità dei ciclisti. La città si stringe intorno alla famiglia di Franco, sconvolta da questa perdita incolmabile.

JESOLO (VENEZIA) - Tragedia della strada nella tarda serata di lunedì 7 luglio alle porte di Jesolo: Franco Gaudioso, il 54enne che viaggiava in sella a una bicicletta è stato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Franco Gaudioso torna dal lavoro in sella alla sua bici ma viene travolto da un'auto e sbalzato nel canale: lo chef muore a 54 anni

In questa notizia si parla di: franco - gaudioso - sella - torna

Franco Gaudioso torna dal lavoro in sella alla sua bici ma viene travolto da un'auto e sbalzato nel canale: lo; Jesolo, Tragico incidente lungo via Colombo; Jesolo, ciclista travolto da un'auto: finisce nel canale e muore.

Franco Gaudioso torna dal lavoro in sella alla sua bici ma viene travolto da un'auto e sbalzato nel canale: lo chef muore a 54 anni - Tragedia della strada nella tarda serata di lunedì 7 luglio alle porte di Jesolo: Franco Gaudioso, il 54enne che viaggiava in sella a una bicicletta è ... Riporta ilgazzettino.it