Pratovecchio Stia | nuovi cassonetti per una raccolta differenziata di qualità

Pratovecchio Stia si prepara a rivoluzionare la sua gestione dei rifiuti con l’introduzione di nuovi cassonetti per una raccolta differenziata di qualità superiore. Un passo importante verso un ambiente più pulito e sostenibile, accompagnato da un’iniziativa di trasparenza e partecipazione: lunedì 28 luglio si terrà un incontro pubblico per illustrare tutte le novità e coinvolgere attivamente la comunità nel cambiamento.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Lunedì 28 luglio in programma l’incontro pubblico con la cittadinanza per illustrare tutte le novità legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti È in partenza dalla metà di luglio un’importante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Pratovecchio Stia, realizzata in collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Sei Toscana. L’obiettivo principale è l’aumento della qualità e della quantità della raccolta differenziata, oltre al miglioramento del decoro urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it