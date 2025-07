Che fine faranno i cuccioli dell'orsa che ha ucciso il motociclista italiano in Romania

La tragica vicenda dell’orsa e dei suoi cuccioli solleva domande importanti sulla tutela della fauna selvatica. Dopo l’abbattimento dell’orsa, i piccoli si trovano ora in un fragile equilibrio tra speranza e rischio di abbandono. Il loro futuro dipende da un delicato percorso burocratico che potrebbe fare la differenza tra salvezza e tragedia. Scopriamo insieme come si sta muovendo la comunità per garantir loro una seconda possibilità.

L’orsa che ha ucciso il motociclista italiano Omar Farang Zin in Romania è stata abbattuta. I suoi tre cuccioli, ora abbandonati, rischiano la morte. Dovrebbero essere trasferiti al santuario di Zarnesti, lo stesso dove è attesa anche JJ4, ma alcuni ostacoli burocratici ne ritardano il salvataggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

