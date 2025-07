Palermo amichevole di lusso per i rosanero | al Barbera arriva il Manchester City di Guardiola

Palermo si prepara a vivere una serata indimenticabile: al Renzo Barbera arriva il prestigioso Manchester City di Guardiola, offrendo ai tifosi rosanero un’amichevole di lusso e un’occasione unica di vedere da vicino uno dei club più forti al mondo. In attesa di scoprire i nuovi volti della squadra, questa sfida si preannuncia come un vero e proprio evento di livello internazionale, capace di accendere l’entusiasmo e la passione dei sostenitori.

