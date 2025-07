VIDEO Avellino ecco D’Andrea | talento mancino per Biancolino

L'Avellino continua a puntare sui giovani talenti, e questa volta si assicura le qualità di Luca D’Andrea, trequartista mancino classe 2004 proveniente dal Sassuolo. Dopo aver superato con successo le visite mediche, il promettente calciatore ha firmato il suo nuovo contratto, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in biancoverde. Un colpo che fa sognare i tifosi e rafforza l’ambizione del club di rilanciare la propria storia.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino mette a segno un nuovo colpo di mercato, puntando ancora una volta sui giovani talenti in cerca di rilancio. Alla corte di Raffaele Biancolino arriva Luca D’Andrea, trequartista classe 2004, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo. Il calciatore ha sostenuto in mattinata le visite mediche presso la clinica Nuova Villa Esther, per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà al club irpino. Mancino naturale, brevilineo, duttile dal punto di vista tattico, D’Andrea è in grado di agire sia da fantasista che da esterno offensivo. Nonostante una stagione complicata, divisa tra Sassuolo e Brescia, in cui ha collezionato appena 9 presenze e poco più di 300 minuti complessivi, il talento originario di Napoli resta uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Avellino, ecco D’Andrea: talento mancino per Biancolino

In questa notizia si parla di: avellino - ecco - andrea - talento

Avellino, ecco le previsioni meteo del 17 maggio 2025 - Ad Avellino, le previsioni meteo per sabato 17 maggio 2025 indicano una giornata variabile. In mattinata, cieli sereni o poco nuvolosi lasceranno spazio a nubi in aumento nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge.

Dopo la pausa di oggi, riprende domani il Trofeo delle province, con gli ultimi incontri in programma al Pala Del Mauro di Avellino. Ecco i risultati delle prime due giornate: 1° giornata Salerno - Benevento 82 - 44 Caserta - Napoli Blu 44 - 82 2° giornata Vai su Facebook

I 20 giocatori migliori della Serie C sfidano i Campioni d'Italia: ecco i convocati per la sfida; Sangiustese, c'è il primo colpo: ecco il talento di Eric Herrera!; Pari e spettacolo: magic Redan salva l’Avellino.

L’U.S. Avellino 1912 ingaggia l’attaccante Andrea Favilli - Contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo: il giocatore toscano porta esperienza e versatilità al reparto offensivo ... Lo riporta today.it

Avellino, cavalcata verso la Supercoppa: ecco la sfida contro il Padova - Il Mattino - Ma il sold out è ancora lontano: restano a disposizione 2mila tagliandi per i settori locali, da Padova arriveranno 77 ... Come scrive ilmattino.it