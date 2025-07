Blocco diesel Euro 5 via libera a rinvio di un anno

Una svolta importante nel settore automobilistico: il blocco diesel Euro 5 viene rinviato di un anno, offrendo alle regioni come Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna più tempo per adeguarsi. Il governo, attraverso il MIT e con la soddisfazione di Matteo Salvini, introduce maggiore flessibilità, bilanciando tutela ambientale e esigenze di mobilità. Questa decisione apre nuovi orizzonti e lascia spazio a riflessioni sulla sostenibilità futura del trasporto in Italia.

Via libera all’emendamento al dl Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. Lo comunica il Mit esprimendo “grande soddisfazione” da parte di Matteo Salvini La nuova norma differisce dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026 il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Blocco diesel Euro 5, via libera a rinvio di un anno

