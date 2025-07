Revisione direttiva accise tabacco | la nota di Confagricoltura

Confagricoltura interviene sulla revisione della direttiva europea sulle accise del tabacco, chiedendo meno ideologia e più equilibrio. Sta entrando nel vivo il confronto interno alle istituzioni europee per la revisione complessiva della legislazione in materia di accise sul tabacco e sui prodotti a base di nicotina, la cosiddetta "direttiva TED", sulla quale si registrano posizioni non uniformi e spesso distanti tra i vari Paesi. La complessità e la delicatezza della materia rendono obbligatorio, per Confagricoltura, un approccio equilibrato, confermato dalla prima bozza dello studio di impatto già in circolazione, che possa orientare ogni intervento legislativo su scelte oculate e rispondenti alle esigenze di un settore che genera occupazione e che è fonte di entrate significative per lo Stato.

