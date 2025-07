Sarri | Allenare a Napoli dovrebbe essere inserita a Coverciano come un’esperienza obbligatoria

Maurizio Sarri, iconico protagonista del calcio napoletano, continua a vivere quella stagione memorabile con 91 punti come un’esperienza fondamentale da insegnare a Coverciano. La sua passione e il suo amore per il Napoli sono palpabili in ogni intervista, dove ribadisce quanto quella squadra fosse unica e irriproducibile altrove. Durante la 27ª edizione del premio Sportilia 2025, si è lasciato…

Maurizio Sarri non smette di pensare al Napoli e a quella stagione dei 91 punti. Letteralmente ad ogni intervista non perde occasione di ripetere come quella squadra fosse perfetta per le caratteristiche dei suoi princìpi di gioco e che quindi fosse irriproducibile altrove, nonostante in molti gli critichino proprio questo. Durante la 27esima edizione del premio Sportilia 2025, come riporta il Corriere dello Sport, l'allenatore si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che sempre rimandano a quei momenti vissuti all'ombra del Vesuvio. Sarri: «Allenare a Napoli dovrebbe essere obbligatorio a Coverciano».

