Il monrealese Marco Faraci portiere campione d’Italia | premiato da Arcidiacono

Il talento monrealese Marco Faraci si distingue come portiere campione d’Italia, ricevendo il prestigioso riconoscimento dal sindaco Arcidiacono. Dopo aver trionfato con l'Oratorio San Vincenzo de' Paoli a Cesenatico, Faraci si conferma simbolo di dedizione e passione per il calcio giovanile. Questa celebrazione non solo premia il suo impegno, ma ispira anche le nuove generazioni a inseguire i propri sogni con determinazione e orgoglio.

Il giovane portiere Marco Faraci premiato dal sindaco Arcidiacono dopo la vittoria del titolo nazionale con l'Oratorio San Vincenzo de' Paoli a Cesenatico

