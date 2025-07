Calciomercato Inter si valuta un profilo nuovo per l’attacco | Chivu vuole queste caratteristiche

L'Inter, sempre alla ricerca di profili di talento per rinforzare l'attacco, sta valutando nuovi profili che possano aggiungere fantasia e imprevedibilità alla manovra offensiva. Chivu, con le sue richieste precise, desidera un giocatore capace di fare la differenza e sorprendere le difese avversarie. Mentre il mercato estivo si infiamma, tutti gli occhi sono puntati su questa possibile new entry, promettendo emozioni e novità per i tifosi nerazzurri.

Calciomercato Inter, le ultime sui possibili obiettivi del club nerazzurro per rinforzare il reparto d’attacco. Tutti i dettagli. L’ Inter sta definendo i contorni del mercato estivo e le novità in attacco non sono ancora finite. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha in programma l’acquisto di un attaccante di fantasia, capace di offrire soluzioni creative e imprevedibili per il reparto offensivo. La ricerca, però, dipende non solo dalle opportunità che il mercato offrirà, ma anche dall’eventuale cessione di Mehdi Taremi, il cui futuro potrebbe liberare un posto fondamentale nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, si valuta un profilo nuovo per l’attacco: Chivu vuole queste caratteristiche

