Quanto costa la crisi demografica I numeri dell' Ufficio parlamentare di bilancio

La crisi demografica che attanaglia l’Italia ha un costo sempre più alto, con numeri allarmanti svelati dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio. La diminuzione della popolazione attiva minaccia la crescita economica, aumentando il peso su pensioni, sanità e servizi sociali. In audizione, la presidente Lilia Cavallari ha evidenziato come questa tendenza influisca profondamente sul nostro futuro. Per comprendere appieno le implicazioni di questa sfida cruciale, è fondamentale analizzare i dati e le strategie necessarie per affrontarla.

Il trend demografico in corso incide negativamente sulla crescita italiana con impatti rilevanti sul mercato del lavoro, sul pil e sulla spesa pubblica per pensioni, sanità e assistenza agli anziani. Questi i nodi affrontati oggi dalla presidente dell' Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, in audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica in atto. Per valutare gli effetti sul debito pubblico, l'Upb ha sviluppato tre scenari alternativi rispetto allo scenario di base. In quello peggiore, la transizione demografica potrebbe comportare un ritorno del deficit sotto il 3 per cento del pil solo nel 2030 e un nuovo superamento di tale soglia dal 2036. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quanto costa la crisi demografica. I numeri dell'Ufficio parlamentare di bilancio

