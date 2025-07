Juve Stabia mister Abate si presenta | Creeremo una mentalità forte

Nella suggestiva cornice dello Yacht Club di Castellammare di Stabia, Ignazio Abate si presenta ufficialmente come il nuovo allenatore della Juve Stabia. Con entusiasmo e passione, promette di creare una mentalità forte e di guidare la squadra verso nuovi traguardi. “Creeremo una mentalità forte,” afferma con determinazione, consolidando la propria visione di un futuro ricco di successi e crescita condivisa.

Tempo di lettura: 4 minuti Nella splendida location dello Yacht Club di Castellammare di Stabia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Ignazio Abate, in qualitĂ di nuovo allenatore della Juve Stabia: “ E’ doveroso ringraziare il presidente ed il direttore: sono felice di essere a Castellammare. GiĂ dai primi colloqui, ho trovato uno spessore umano molto alto: c’è stata grande sintonia sin da subito. Arrivo con entusiasmo e voglia di lavorare, ma soprattutto grande umiltĂ . Devo crescere anch’io, è un campionato nuovo per me: è fra i piĂą incerti d’Europa. L’obiettivo è quello di consolidare la categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia, mister Abate si presenta: “Creeremo una mentalitĂ forte”

In questa notizia si parla di: stabia - juve - abate - mister

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza - Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

#Juve Stabia - Il countdown è ufficialmente iniziato, martedì al via la stagione gialloblù. Mercato, ore incandescenti L'8 luglio la squadra sosterrà le visite mediche e la società presenterà mister Abate. Coppa Italia, ipotesi inversione campo sempr… https://ift.tt/c Vai su X

Le ultime #news sulla Juve Stabia: martedì 8 la presentazione ufficiale di Mister Abate. #calcio #juvestabia #abate #ritiro #forzajuvestabia Vai su Facebook

Serie B. La Juve Stabia di Abate giocherà con il 4-2-3-1, così cambia il mercato; Juve Stabia - Il countdown è ufficialmente iniziato, martedì al via la stagione gialloblù. Mercato, ore incandescenti; SI - La Juve Stabia di Abate guarda in casa Inter: nel mirino ci sono due giovani.

Juve Stabia, l'8 luglio la società scopre il velo sulla nuova stagione - In occasione del raduno della squadra, fissato per il prossimo 8 luglio, la società scopre il velo sul gruppo a disposizione di ... Scrive msn.com

La Juve Stabia si presenta: attesa per i primi acquisti - Tutto pronto, domani sarà il primo giorno della nuova Juve Stabia targata Ignazio Abate. Come scrive msn.com