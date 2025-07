Madre e zia picchiate ad Adrano 43enne va fuori di sé dopo aver chiesto denaro insistentemente

Una tranquilla giornata ad Adrano si è trasformata in un incubo quando un uomo di 43 anni ha aggredito e picchiato la madre e la zia dopo aver insistentemente richiesto denaro. L'episodio, ancora sotto le luci delle indagini, ha sconvolto la comunità, sollevando interrogativi sulla gestione della tensione familiare e sulla sicurezza. La vicenda si lega a una spirale di emozioni e drammi che richiedono attenzione e rispetto per la complessità dei fatti.

