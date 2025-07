Risucchiato dal motore di un aereo uomo morto a Orio al Serio | voli sospesi Entrato in pista per suicidarsi

Un tragico episodio scuote l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo durante una tragica entrata in pista. I voli sono stati temporaneamente sospesi mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica vicenda. Un episodio che ricorda quanto siano fragili i confini tra routine e imprevisto nel mondo dell’aviazione.

Voli sospesi all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio «a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Risucchiato dal motore di un aereo, uomo morto a Orio al Serio: voli sospesi. «Entrato in pista per suicidarsi»

Dramma a Orio al Serio, la traccia del volo coinvolto - Un dramma sconvolge l’aeroporto di Orio al Serio: un uomo si è lanciato contro un volo Volotea in partenza per le Asturie, con conseguenze tragiche e devastanti.

