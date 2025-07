LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | la slovacca Jencusova comanda la frazione gruppo a 1’21

Seguite con noi la tappa odierna del Giro d'Italia Femminile 2025, dove la slovacca Jencusova sta dominando la frazione. Con circa 50 km ancora da percorrere e un finale pianeggiante verso Trento, l’azione si fa sempre più intensa. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e scoprite se Jencusova riuscirà a mantenere la leadership fino al traguardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Da qui alla fine della tappa non ci saranno sezioni in salita, a breve inizierà un tratto pianeggiante che si protrarrà sino al traguardo di Trento. 13.26 50 km alla conclusione, tra poco entreremo nel vivo della gara. 13.24 Una sola partecipazione prima di questa per Nora Jencusova. Nel 2024 la slovacca chiuse novantesima nella classifica generale. 13.21 Continua il settore in discesa, Jencusova non perde terreno, Zsanko rimane a 45”, plotone invece a 1’24”. 13.19 I risultati dello sprint intermedio di Cles: 1 JEN?UŠOVÁ Nora 12 6? 2 ZSANKÓ Petra 8 4? 3 REUSSER Marlen 6 2? 4 LONGO BORGHINI Elisa 3 5 HENDERSON Anna 1 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la slovacca Jencusova comanda la frazione, gruppo a 1’21”

In questa notizia si parla di: tappa - diretta - slovacca - jencusova

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jencusova in fuga nel lungo tratto in discesa; LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Jencusova in fuga nel lungo tratto in discesa; Diretta gara in linea ciclismo donne/ Oro per Kristen Faulkner, delusione Longo Borghini (Olimpiadi 2024).