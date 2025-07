Samsung punta alla salute digitale e acquisisce Xealth per portare la cura clinica al polso

Samsung si fa promotrice di un nuovo capitolo nella salute digitale, acquisendo Xealth per integrare la cura clinica direttamente nei dispositivi indossabili come Galaxy Watch e Ring. Con questa mossa innovativa, l’azienda mira a rivoluzionare il modo in cui monitoriamo e gestiamo la nostra salute quotidiana, rendendo la medicina più accessibile e personalizzata. Un passo avanti che potrebbe cambiare radicalmente il rapporto tra tecnologia e benessere personale.

Samsung acquisisce Xealth: Galaxy Watch e Ring potranno diventare alleati anche della salute clinica. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung punta alla salute digitale e acquisisce Xealth per portare la cura clinica al polso

In questa notizia si parla di: samsung - salute - acquisisce - xealth

Samsung annuncia un nuovo hub centralizzato dedicato alla salute - Samsung rivoluziona la gestione della salute con un innovativo hub centralizzato, pensato per semplificare la condivisione dei dati sanitari con i medici.

Samsung acquisisce la statunitense Xealth per rafforzare i servizi sanitari digitali; Samsung: accordo con Epic Games, acquisizione Xealth e, aggiornamento SmartThings AI.

Da Samsung braccialetto monitora salute - Hi-tech - ANSA - Ne è convinta Samsung che nel corso di un maxi evento a San Francisco ha svelato un prototipo di ... Secondo ansa.it

Samsung Health Monitor avrà servizi limitati su questi Smartphone Galaxy - Il recente aggiornamento dell’applicazione Samsung Health Monitor impone nuovi standard e non funzionerà più con tutti i servizi disponibili su questi smartphone Galaxy. Da msn.com