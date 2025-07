Renzo Arbore | Mariangela è stata il più bel regalo della mia vita Come ci siamo innamorati

Renzo Arbore ricorda con emozione il giorno in cui ha incontrato Mariangela, descrivendola come il più prezioso dono della sua vita. La loro storia d’amore è nata tra sguardi sinceri e sorrisi spontanei, un incanto che ancora oggi lui rivive con dolcezza. Mariangela, con la sua grazia senza tempo, ha regalato a Renzo un emozionante capitolo di felicità che ha scritto con tutto il cuore.

“Mariangela è stata il più bel regalo che mi ha fatta la vita. Di lei ho apprezzato l’intramontabile grazia”. Un po’ incerto nell’andatura ed emozionato come un bimbo alla prima recita scolastica. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Renzo Arbore: "Mariangela è stata il più bel regalo della mia vita. Come ci siamo innamorati"

A Roma un viale dedicato a Mariangela Melato nel cuore di Villa Borghese; Un viale per Mariangela Melato dentro Villa Borghese, Arbore: La sua grazia è stato il dono più bello; Un viale per Mariangela Melato, il tenero ricordo di Renzo Arbore: ‹‹Grande amore››.

Renzo Arbore: «Mariangela Melato? L'amore della mia vita, la scintilla scoccò con una canzone di Lucio Battisti. Il mio erede sarà Fiorello» - Con il suo stile e la sua stravaganza Renzo Arbore ha regalato sorrisi ... Secondo msn.com

Arbore, 'Mariangela Melato la più grande di sempre' - "Mariangela è stata una grandissima attrice di teatro, ma è stata un po' dimenticata in questi anni, non so perché. Si legge su msn.com