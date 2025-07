Arrestato a Malpensa su mandato Usa per spionaggio Xu Zewei si difende | C'è stato uno scambio di persona

Nel cuore di Malpensa, si è consumato un episodio di grande rilievo internazionale: Xu Zewei, arrestato su mandato USA con l'accusa di spionaggio, si dichiara vittima di uno scambio di persona. Dal carcere di Busto Arsizio, il 33enne nega ogni responsabilità e si oppone fermamente all’estradizione. La vicenda apre un capitolo cruciale sui diritti dei detenuti e le delicate relazioni tra Italia e Stati Uniti. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Xu Zewei, in carcere a Busto Arsizio dal 3 luglio, ha negato il suo consenso all'estradizione negli Stati Uniti. Il 33enne, accusato di spionaggio dall'Fbi, si sarebbe difeso davanti al giudice parlando di un possibile "scambio di persona". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: spionaggio - zewei - scambio - arrestato

Milano, arrestato a Malpensa 33enne cinese Xu Zewei, accusato da Fbi di spionaggio su vaccino Covid prodotto da Università del Texas nel 2020 - Una notizia che scuote il mondo della sicurezza internazionale: a Malpensa è stato arrestato Xu Zewei, 33enne cinese, accusato dal FBI di spionaggio legato al vaccino COVID prodotto dall'Università del Texas.

Arrestato per spionaggio, Zewei Xu: “Forse scambio di persona, in Cina tanti si chiamano come me”; Zewei Xu, il cinese arrestato a Malpensa con l'accusa di spionaggio: «Non sono stato io, scambio di persona»; Malpensa, l’informatico cinese arrestato per spionaggio: “Hanno usato il mio account, non estradatemi”.

Arrestato a Malpensa su mandato Usa per spionaggio, Xu Zewei si difende: “C’è stato uno scambio di persona” - Xu Zewei, in carcere a Busto Arsizio dal 3 luglio, ha negato il suo consenso all'estradizione negli Stati Uniti ... Da fanpage.it

Malpensa, l’informatico cinese arrestato per spionaggio: “Hanno usato il mio account, non estradatemi” - Zewei Xu, informatico cinese di 33enne, parla di “scambio di persona” è accusato dagli Stati Uniti di aver rilevato informazioni riservate sulla produzione dei vaccini durante la pandemia ... Scrive msn.com